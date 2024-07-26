Van bu yılı bol yağışlı geçiriyor. Son yılların en çok yağmur yağışını alan Van’ın bugün ki hava durumu tahmini verileri de paylaşıldı.

Meteorolojik verilere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin ise çok bulutlu olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği Van’da, yer yer üzerinde seyredebileceği de tahmin ediliyor.

Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 29

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 29

Edremit: Parçalı ve az bulutlu 29

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu 30

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu 29

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu 29

Çatak: Parçalı ve az bulutlu 34

Erciş: Parçalı ve az bulutlu 32

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu 31

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu 34

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu 33

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu 32

Saray: Parçalı ve çok bulutlu 30