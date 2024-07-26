Van bu yılı bol yağışlı geçiriyor. Son yılların en çok yağmur yağışını alan Van’ın bugün ki hava durumu tahmini verileri de paylaşıldı.
Meteorolojik verilere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin ise çok bulutlu olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği Van’da, yer yer üzerinde seyredebileceği de tahmin ediliyor.
Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;
İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 29
Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 29
Edremit: Parçalı ve az bulutlu 29
Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu 30
Başkale: Parçalı ve çok bulutlu 29
Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu 29
Çatak: Parçalı ve az bulutlu 34
Erciş: Parçalı ve az bulutlu 32
Gevaş: Parçalı ve az bulutlu 31
Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu 34
Muradiye: Parçalı ve az bulutlu 33
Özalp: Parçalı ve çok bulutlu 32
Saray: Parçalı ve çok bulutlu 30