Meteorolojik tahminlere göre Van’ın bazı ilçelerinde bugün gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Tahminlere göre Van’da bugün beklenen hava durumu ise şu şekilde;
İpekyolu: Gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Tuşba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Edremit: Gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Bahçesaray: Parçalı bulutlu 31
Başkale: Gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Çaldıran: Gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Çatak: Parçalı bulutlu 33
Erciş: Gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Gevaş: Parçalı bulutlu 27
Gürpınar: Gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Muradiye: Gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Özalp: Gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Saray: Gök gürültülü sağanak yağışlı 25
VAN VALİLİĞİ UYARDI
Van Valiliği de bugün öğle saatlerinden itibaren Van çevreleri ile Bitlis'in kuzey kesimlerinin yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olmasının beklendiğini duyurdu.
Yağışların Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinde (Çaldıran, Muradiye, Erciş, Özalp, Saray, Gürpınar ve Başkale) yerel olarak zaman zaman kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Valilikten yapılan açıklamada; "Yaşanabilecek olumsuzluklar karşı (sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kısa süreli dolu yağışı, yıldırım, Van Gölünde yaşanabilecek olumsuzluklar) yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur" denildi.