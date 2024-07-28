Meteorolojik tahminlere göre Van’ın bazı ilçelerinde bugün gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Tahminlere göre Van’da bugün beklenen hava durumu ise şu şekilde;

İpekyolu: Gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Tuşba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Edremit: Gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Bahçesaray: Parçalı bulutlu 31

Başkale: Gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Çaldıran: Gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Çatak: Parçalı bulutlu 33

Erciş: Gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Gevaş: Parçalı bulutlu 27

Gürpınar: Gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Muradiye: Gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Özalp: Gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Saray: Gök gürültülü sağanak yağışlı 25

VAN VALİLİĞİ UYARDI

Van Valiliği de bugün öğle saatlerinden itibaren Van çevreleri ile Bitlis'in kuzey kesimlerinin yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olmasının beklendiğini duyurdu.

Yağışların Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinde (Çaldıran, Muradiye, Erciş, Özalp, Saray, Gürpınar ve Başkale) yerel olarak zaman zaman kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Valilikten yapılan açıklamada; "Yaşanabilecek olumsuzluklar karşı (sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kısa süreli dolu yağışı, yıldırım, Van Gölünde yaşanabilecek olumsuzluklar) yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur" denildi.