Kurban Bayramı bugün kılınan bayram namazı ile başladı. 4 gün devam edecek bayramda nöbetçi fırınlar hizmet verecek. Bayramın ilk günü nöbetçi olan fırınların listesini sizler için derledik.

İşte bugün hizmet veren fırınların listesi:

Büyükşehir Unlu Mamülleri (Akköprü Mahallesi Hıdırellez Caddesi, Kardelen Sokak)

Hacıoğlu Ekmek Fabrikası (Şerefiye Mahallesi)

Çello Ekmek Fırını (İkinisan Caddesi)

Başit Ekmek Fırını (Şabaniye Mahallesi, Şabaniye Caddesi)

Ünseli Dünya Unlu Mamülleri (Alipaşa Terzioğlu Durağı)