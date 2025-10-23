Meteorolojik verilere göre Van’da bugün de aralıklarla sağanak yağmur görülecek. Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu olmasının beklendiği açıklanırken, rüzgarın da batılı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında sert rüzgar (20-40 km/sa) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Van genelinde bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Edremit: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Bahçesaray: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Başkale: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Çatak: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Erciş: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Gürpınar: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Özalp: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Saray: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu