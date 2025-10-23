Meteorolojik verilere göre Van’da bugün de aralıklarla sağanak yağmur görülecek. Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu olmasının beklendiği açıklanırken, rüzgarın da batılı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında sert rüzgar (20-40 km/sa) şeklinde esmesi öngörülüyor.
Van genelinde bugün beklenen hava durumu şu şekilde;
İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
Edremit: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
Bahçesaray: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
Başkale: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
Çatak: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
Erciş: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
Gürpınar: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
Özalp: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
Saray: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu