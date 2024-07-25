Yukarı Nurşin Camii yaz kuran kursu öğrencileri, İsrail’in aylardır Filistin halkına yönelik saldırılarına karşı bir araya gelerek İsrail ürünlerinin kullanılmaması için boykot çağrısı yaptı.

“Bugün burada Gazze’de 7 Ekim’den beri devam eden soykırım dolayısı ile toplandık” diyen Beraat isimli Kuran kursu öğrencisi, “23 Temmuz 2024 itibarıyla o tarihten bu yana yaklaşık 50 bin şehit verildi. Bunun yaklaşık 16 bini çocuk. 100 bin de yaralı var. Ve her geçen saat bu sayılar artmaya devam ediyor. Yani biz burada şu an bu açıklamayı yaparken bile bu sayılar artmaya devam ediyor” dedi.

Açıklamanın devamında; “Oyun oynamak için değil, oyunu bozmak için buradayız! Bizim ellerimiz kalem tutarken, kitap tutarken, play station tutarken, Gazzeli çocukların elleri anne babasının parçalanmış bedenlerini tutmasın diye, Gazzeli çocukların elleri, elleri olsun diye, Gazzeli çocuklara Türkiye’nin anne babaları destek olsun, çocukları da destek olsun diye bugün buradan diyoruz ki: çocuklar farkında, zafer yakında” ifadelerini kullandı.

Açıklama şu ifadelerle son buldu, “Ey büyüklerim, ey yöneticilerim biz ülke olarak bu vebale ortak olamayız. Orada yaşayanlar sizin çocuklarınız olsa elinizden geleni yapmaz mıydınız? Hesap yapar mıydınız çocuklar ölürken? Bakın biz çocuklar bile haykırıyoruz, çocuklar meydanda, zafer yakında! Bu oyunda alışveriş yaparken paralarımız hiçbir zaman zalimlere gitmeyecek. Bu oyunda, İsrail’i çok seven Amerika, ona “oynaması” için kendi bahçesinden bir yer verecek. Bu oyunda, ümmetin bütün çocukları Mescid-i Aksa’nın bahçesinde özgürce oynayacak. Bu oyunda oyun yok, oyunu bozmak var! Şimdi biz çocuklar haykırıyoruz ve diyoruz ki: Biz oyuna değil, bozmaya geldik!”

Program Anadolu Gençlik Derneği Yaz Etkinlikleri Sorumlusu Ömer Yılmaz’ın ettiği dua ile sona erdi.