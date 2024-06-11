Kurban Bayramı’na sayılı günler kala çarşı pazarlar hareketlenmeye başladı. Özellikle Kurban Bayramı olması nedeniyle bıçakçılarda yoğunluk başladı.

Kurban kesiminde zorluk yaşamak istemeyen Vanlılar, bayram gelmeden kullanacakları bıçak ve satırların, şimdiden bileme işlemini yaptırıyor. Bıçak ustaları yoğunluk yaşanacağını ve vatandaşların bıçak bileme işini son günlere bırakmamaları konusunda uyardı.

Vatandaşların getirdiği bıçaklar bileme makinesiyle keskinleştirilirken bıçak bileme işleminde ustalar bıçağın yanmamasına ve iyi eğelenmesine dikkat ediyor. Vatandaşların talebine yetişebilmek için yoğun mesai harcayan bıçak ustaları, bıçak bileme işleminin işin ehline verilmesi gerektiğine de vurgu yaptı.

“BIÇAK BİLEMEYİ SON GÜNE BIRAKMAYIN”

Dededen kalma mesleği icra ettiğini belirten bıçak bileme ustası Zafer Cengiz, “İşyerimiz 80 yılı aşkındır bileme ve satış üzerine çalışıyor. Testereci Şakir usta olarak bilinir yerimiz. Her bayram olduğu gibi bu yıl da erken başladı mesaimiz. Halk olarak tüm işleri sona bırakmayı severiz aslında. Yine vatandaşlarımız maalesef son haftaya bıraktı bileme işini. Bu da iş yoğunluğuna neden oluyor. Böyle durumlarda da istediğimiz hizmeti veremiyoruz. Erken zamanlarda bıçaklar getirilse hem hizmetimiz daha iyi olur hem de iş yükü yoğunluğu azalmış olur. Bayrama 2-3 kala çok daha fazla yoğunluk oluyor ve maalesef hizmette geri kalabiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“KÖRELMİŞ BIÇAKLAR HAYVANA EZİYETTİR”

“Kurban Bayramında kullanılacak bıçakların çok keskin olmasına dikkat edilmeli” diyen Zafer usta, “Kurban kesiminde iyi bilenmiş bıçaklar tercih edilmeli. Körelmiş bıçaklar kullanılmaması lazım. Körelmiş bıçaklar hayvana eziyettir. Vatandaşlar bileme yapacağı zaman işin ehli olan yerlerde yapmalı bu işi. Bileme fiyatları da gayet uygun. O yüzden vatandaşların bıçak bileme işini son güne bırakmamalarını ve kör bıçakları kullanmamalarını öneririm.” şeklinde konuştu.

“SAHTE BIÇAKLARA DİKKAT EDİN”

Bıçak Bileme ustası Yakup usta ise, “Kurban Bayramının yaklaşmasıyla beraber hem bıçak bileme hem de satışımız çok fazla. İşlerimizde son günler daha yoğun oluyor. Bıçak ücretleri de 200 TL’den başlıyor ve kalitesine göre değişiyor. Piyasada sahte bıçaklar çok fazla. Bu bıçaklar hem kesimde sorun yaratıyor hem çabuk köreliyor. Bu tür bıçaklar piyasada çok ucuza da satılıyor. Vatandaşlarımız da ucuz diye sahte bıçaklara yöneliyor. Bu bıçakla da kurban kesmeye kalkışıyorlar. Maalesef bu bıçak kullanımı hem hayvana eziyet hem de sürekli köreldikleri için daha fazla masrafa neden oluyor.” dedi.

İsmini vermek istemeyen vatandaş ise, “Bayrama az süre kaldı. Kurbanlık henüz almadık. Ama şimdiden bıçaklarımızı hazırlıyoruz. Şu an bileme işi yaptırıyorum. İnşallah bilediğimiz bu bıçaklarla kurbanımızı rahat keseriz. Mutlaka herkesin kurban keserken bıçakları bilemeleri gerekiyor” diye konuştu.