İnşaat sezonunun başlaması ile beraber özellikle beton mikserleri daha aktif olarak trafikte görülmeye başlandı. İnşaat alanlarına beton taşıyan mikserler ve mucur taşıyan kamyonlardan bir kısmı, gerekli tedbirleri almadan yola çıktıkları için tehlike oluşturuyor.

Van’ın İpekyolu ilçesinde Sebze Haline çıkan Hacıbekir Caddesi ile Selçuklu (Hanikoğlu) Caddesinin kesiştiği noktada mikserlerden dökülen betonlar ve mucur, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Aynı cadde üzerinde beton şirketlerine ait daha önce dökülmüş ve temizlenmemiş beton parçaları yer alırken üzerine birde yenilerinin dökülmesi daha fazla sorun oluşturmaya başladı.

Mahalle sakinleri, “Cadde üzerinde geçen araçlar aşırı hız yapıyor. Sürekli çevreye mikserlerden ve kamyonlardan beton ve taşlar dökülüyor. Yol yürünemeyecek duruma geliyor. Bazen bu yoldan geçerken araç lastiklerinden taşlar yüzümüze geliyor. İlla ki birileri zarar mı görmeli? Yetkililerin bir an önce buna çözüm bulması gerekiyor.” ifadelerini kullandılar.

Yaşanan bu durumun Van’ın birçok yerinde meydana geldiği ve tehlike arz ettiği aktarıldı.