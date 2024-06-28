Yaz aylarıyla birlikte inşaat sezonu da başladı. İnşaat sezonunun başlaması beraberinde bazı sorunları da getiriyor. İnşaat çalışmalarından dolayı bazı noktalarda inşaat malzemeleri kaldırımlara veya yol kenarlarına bırakılırken, beton mikserleri de zamansız şekilde beton dökerek trafik akışını engelleyebiliyor.

İnşaat çalışmalarında bazı noktalarda kurallara uyulmaması veya gerekli tedbirlerin alınmaması beraberinde bir kısım sorunlara yol açıyor. Özellikle inşaatlara beton taşıyan mikserlerin günün her saatinde beton dökmesi, bunu da bazen trafik akışını engelleyecek şekilde gerçekleştirmesi şikayetlere sebep oluyor.

“HIZ VE YOLLARA BETON DÖKÜLMESİ DE SORUN”

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş, beton mikserlerinin bazen şehir merkezinde hız yaptıklarına şahit olduklarını, ayrıca tedbir alınmadığı için bazı beton mikserlerinden de seyir halindeyken yollara beton döküldüğünü ve tehlike oluşturduğunu söyledi.

Beton mikserlerinin beton döktüğü inşaat çevresinde de trafiği etkilediğini belirten vatandaş, trafiğin yoğun olduğu mesai saatlerinde daha özenli davranılmasını isterken, bu konuda denetimlerin de arttırılmasını talep etti.