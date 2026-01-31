Kendi öz kaynaklarını etkin şekilde kullandığını bildiren Van Büyükşehir Belediyesi, bakım ve onarım süreçlerini kendi bünyesinde yöneterek hem maliyet tasarrufu sağlandığını hem de araç filosunun ömrünü uzattığını kaydetti. Teknik destek ekiplerinin, Van’ın 13 ilçesinde yürütülen tüm belediye çalışmalarının sürekliliğini sağlamak için 7/24 esasıyla çalışmaya devam ettiği aktarıldı.

Makine İkmal Dairesi Başkanlığı yerleşkesindeki atölyelerinde yürütülen çalışmalarla altyapı, üstyapı, ulaşım ve temizlik hizmetlerinde kullanılan araçların her an göreve hazır olmasının hedeflendiği vurgulandı. İlçelerde faaliyet gösteren ve merkez atölyeye getirilmesi gerekmeyen araçlara ise seyyar tamir ekipleri tarafından yerinde müdahale ediliyor. Bu uygulamanın hem zaman kaybını önlediği hem de hizmetlerin kesintiye uğramasını engellediği ifade edildi.

12 FARKLI ATÖLYE

Belediye bünyesinde; İş Makineleri, Oto Elektrik, Kaynak, Kaporta, Torna ve Yağlama gibi 12 farklı branşta uzmanlaşmış atölye bulunuyor. Alanında deneyimli 70 personelin görev yaptığı bu birimlerde, ağır arızalı araçların onarımı merkez atölyelerde gerçekleştirilirken; Erciş ilçesinde ise otobüs ve binek araçlar için özel bir bakım atölyesi de hizmet veriyor.

Öte yandan Makine Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, Van’ın merkez ve ilçelerinde yürütülen tüm belediye çalışmalarının bakım onarımları gibi teknik konularında da destek sağlıyor.