Van Balığının (inci kefali) eşsiz yolculuğunu tanıtmak, bu yolculuğa tanıklık etmek, endemik bir tür olan inci kefalini dünyaya tanıtmak amacıyla her yıl düzenlenen festival bu yıl 11. kez misafirlerini ağırlayacak.

Bugün saat 14.00’te açılışı yapılacak olan festival, 2 Haziran Pazar günü sona erecek.

İnci kefali göçü izleme parkında (balık bendi) düzenlenecek festival için bugün yerel sanatçılar Taha Eray Avcı, Adem Göral, Bülent Keser ve Harun Yeğin saat 16.00’da sahne alacak.

Daha sonra çeşitli etkinliklerle devam edecek olan festivalde misafirler hem eğlenecek hem de eşsiz balık göçüne tanıklık edecek.

Bugün saat 20.30’da ise ücretsiz olarak Selçuk Balcı konseri de düzenlenecek.

3 gün devam edecek olan festivalde her gün farklı sanatçılar sahne alacak.