Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, bayramın birinci gününden itibaren, Van ve ilçelerinde yüzlerce otobüsle ücretsiz ulaşım sağlanacağını bildirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, tüm Vanlıların Kurban Bayramı'nı kutlayarak, “Van Büyükşehir Belediyesi olarak sorunsuz bir bayram yaşanması için tüm önlemlerimizi aldık. Bayram tatilini siz değerli yurttaşlarımızın huzurlu ve sorunsuz bir şekilde geçirmesi için tüm birimlerimizle görevimizin başında, sizlerin hizmetinde olacağız” dedi.

“Belediyemize ait toplu ulaşım araçları 4 günlük bayram süresince ücretsiz hizmet verecektir” diyen Zeydan ve Şedal, “Bayram boyunca seferler ücretsiz olarak yapılacak ve ihtiyaçlar doğrultusunda sahada görev yapan ekip arkadaşlarımız görevlerinin başında olacaklar” diye kaydettiler.