Van Ticaret İl Müdürlüğü ve Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan, halk sağlığını korumak ve vatandaşların kaliteli ürünlere ulaşmalarını sağlamak amacıyla başlatılan denetimler devam ediyor. Kurban Bayramı nedeniyle sık sık denetim yapan ekipler, kent genelinde hizmet veren ulusal ve yerel zincir marketler, bayramlık ürünlerin satıldığı işyerleri, tatlı imalathaneleri ve diğer esnaf gruplarını tek tek denetledi.

Yapılan denetimlerde genel hijyen kuralları, ürünlerin son tüketim tarihleri, etiketsiz ürün (merdiven altı üretim), kasa-raf fiyat uyuşmazlığı, ilaçlama ve ruhsat gibi birçok konuda kontroller yapıldı. Gıda mühendislerinin de katıldığı denetimlerde, işletmelerde görülen eksiklikler için denetim ve ikaz formu düzenlenirken, uyarılan esnafın eksikliklerini gidermemesi durumunda ise cezai işlem uygulanacak.

Gerçekleşen denetimlerde Van Ticaret İl Müdürlüğü ve Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zincir marketlerde temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceledi. Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatına bakıldı. Meyve, sebze reyonlarında da ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisi Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.

DENETİMLERDE DİKKAT EDİLEN DETAYLAR

Denetimlerde etiket olmaması, etiket varsa; ürünün üretildiği yer, ayırt edici özelliği, satış fiyatı, birim fiyatı, satış ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, yerli üretim ise logo gibi bilgilerden birinin eksikliği halinde yaptırım cezası uygulanıyor. Öte yandan ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatının uyumsuzluğunda da yine aynı ceza miktarı işleme konuyor. Yapılan denetimler hakkında bilgi veren ekipler, "Ürünün üretim yeri, ayırıcı özelliği, birim ve satış fiyatı, birim fiyatının uygulanmadığı tarih gibi bilgilerin bulunup bulunmadığını kontrol ediyoruz.

Ayrıca, etiket fiyatı ile kasa fiyatının uyumlu olup olmadığını da inceledik. Herhangi bir uygunsuzlukta uygunsuzluğu tespit ederek idari yaptırım uyguluyoruz. Bu markette bu uygunsuzluğa rastlamadık ama denetimlerimize yoğun bir şekilde devam ediyoruz" ifadelerini kullandılar.