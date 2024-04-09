Van’da Bayram Hareketliliği

Bayram için alışverişlerini son güne bırakan vatandaşlar, Van’ın kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu.

Van’da Ramazan Bayramı alışverişine çıkan vatandaşlar alışveriş merkezleri başta olmak üzere caddelerde ve sokaklarda kalabalığa neden oldu.

Ramazan Bayram’ı için hazırlık yapan vatandaşlar kıyafet, tatlı, şeker, kuruyemiş ve kolonya başta olmak üzere birçok ürün alışverişi gerçekleştiriyor.

Bayram heyecanı, cadde ve sokaklarda kendini gösteriyor