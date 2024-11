Özellikle hafta sonları Van’da balık türlerine talep fazla olurken, balık fiyatlarını yüksek bulan vatandaşlar ise şaşırıyor.

Bir çok balık çeşidi tezgahlarda yer alsa fiyatıyla en çok tercih edilen balıklardan biri olarak Van Balığı (İnci Kefali) öne çıkıyor. Tezgahlarda sıra sıra özenilerek dizilen Van Balığına hem balıkçı esnafının hem de Vanlıların değer verdiği görülüyor.

Besin değeri yüksek, yüksek kaliteli protein, D vitamini kaynağı ve aynı zamanda kemik sağlığını korumaya yardımcı olduğu bilinen somon balığı da yüksek fiyatına rağmen Vanlılar tarafından tüketilen balıklar arasında yer alıyor. Kilo fiyatı 600 TL olarak dikkat çeken Norveç somon balığı, isteğe bağlı olarak dilim şeklinde de satılabiliyor.

“VANLILAR BALIĞI SEVİYOR”

Uzun yıllardır Şerefiye Mahallesinde balıkçılık yaptığını belirten Oktay As, “Balık çeşitlerine Vanlılar yoğun ilgi gösteriyor. Hafta içi yoğunluk normal seviyelerde iken hafta sonu yoğunluk daha fazla oluyor. Özellikle kırmızı et fiyatlarının yüksek olması, beyaz et fiyatlarıyla hemen hemen aynı olmasından ve lezzetli olduğu için insanlar balığa daha fazla yönelebiliyor.” dedi.

“KİLO OLARAK ALIM AZALSA DA İLGİ VAR”

Balıkçı esnafı As, “Van’da belli bir potansiyel var. Lezzetini ve besin değerini bilen sabit müşteriler oluyor. Bunlar haftada bir de olsa mutlaka balık çeşitlerinden tüketiyor. Kimi vatandaşlar da maddi imkanlardan dolayı fiyatları sorunca tepki de gösteriyor. Daha önce balık almak isteyen vatandaş belki 3-4 kilo alabiliyordu ama şu an ki fiyatlarla 1-2 kilo alabiliyor. Buna rağmen yine de ilgi var” ifadelerine yer verdi.

VAN’DA GÜNCEL BALIK FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE (KG):

Van Balığı (İnci Kefali): 80 TL

Levrek: 340 TL

Çipura: 340 TL

Palamut: 230 TL

Alabalık: 250 TL

Canlı alabalık: 300 TL

Karadeniz Somon: 280 TL

Norveç Somon: 600 TL (dilim olarak da satılıyor)

Mezgit: 100 TL

Hamsi: 150 TL

İstavrit:150 TL

Gümüş Balığı:240 TL