Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdam, sahte iş yeri, sahte sigortalı ve diğer usulsüzlüklere yönelik denetimlerini, sayısı 3 bini bulan denetmenlerce yürütmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda son dönemde binlerce kişiye yönelik maaş iptali haberleri gündemi sarsmaya devam ediyor. SGK bu kez sahte iş yerleri üzerinden prim ödeyerek emeklilik hakkı kazananları mercek altına aldı. Yapılan tespitlerle hem usulsüz ödenen emekli maaşları iptal edilecek hem de bu maaşlar faiziyle birlikte geri alınacak.

ÇİFTE EMEKLİLİK İÇİN USULZÜSLÜK YAPMIŞLAR

Özellikle yurt dışında çalışırken Türkiye'de de kendisini bir şirkette sigortalı gösteren çok sayıda kişinin olduğu ihbarı yapıldı. Yaşadıkları ülkelerde maaş ve sigortalı olarak yaşayan bu insanlar Türkiye'de de çalışıyormuş gibi gösterilerek emekliliğe hak kazandıkları gerekçesiyle emekli maaşına başvuru yapış durumda.

MAAŞLAR HEM İPTAL EDİLECEK HEM DE GERİ İSTENİYOR

Usulsüz maaşları tespit eden Sosyal Güvenlik Kurumu, sahte çalışanların bu emeklilik işlemlerini iptal ediyor. Ayrıca bugüne kadar ödenen emekli maaşları da faiziyle birlikte geri talep ediliyor. Son 4 yıldır yapılan yoğun incelemelerde tek tek tespit edilen bu kişilere karşı yargı sürecinin de başlatılabileceği ihtimal dahilinde.