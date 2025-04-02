Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, milli ekonomiye sahip çıkma; üretimin, ticaretin, istihdamın, tüketimin ve dayanışmanın günü. Bugün, esnafımızla dayanışma günü. Yarının alışverişini bugünden yapma günü. Türkiye Yüzyılı'nda güçlü bir milli ekonomi için hep birlikte ticareti büyütme günü" dedi. Bakan Bolat, paylaşımında alışveriş yaparken çekilen fotoğraflarına da yer verdi.

'TÜRKİYE, EKONOMİ VE TİCARİ ALANDA GÜÇLÜ ADIMLARLA YOLUNA DEVAM ETMEKTE'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da esnafı ziyaret edip, alışveriş yaptı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama da yapan Bakan Bolat, "Bugün Ankara’da, esnafımızla hem bayramlaştık hem de bazı muhalif kesimlerin ülkemize, ticaretimize, esnafımıza ve üreticimize zarar verme amacıyla yaptıkları çağrılara karşı dayanışmamızı göstermek için esnaf ziyaretlerinde bulunduk.

Türkiye; üreticileri, esnafı, sanatkarı, kooperatifleri, sanayicisi ve ihracatçısıyla birlikte, ekonomik ve ticari alanda güçlü adımlarla yoluna devam etmekte; mal ve hizmet ihracatında önemli atılımlar gerçekleştirip istihdamını güçlendirmeyi sürdürmektedir. Bu süreçte, bazı siyasilerin hezeyan dolu açıklamalarına karşı da güçlü bir yanıt verebilecek durumdadır" dedi.

Bakan Bolat, paylaşımında, alışveriş yaparken çekilen fotoğraflarına da yer verdi.