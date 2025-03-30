İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "9 günlük Ramazan Bayram tatili dün başladı. Bayram tatilinin 1'inci günü (cumartesi) 766 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1219 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Ramazan Bayramı tatilinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerini hassasiyetle sürdürdüğüne dikkat çeken Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk gününde trafik ekiplerimizce; 508 bin 962 araç denetlendi. 29 bin 622 araca hız ve radar işlemi, 46 bin 282 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Yollar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.