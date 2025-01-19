Soğuk havanın iyice hissedildiği Van’da, çeşit çeşit balıklar tezgahlarda yerini alıyor. Kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan balıklar, fiyatlarıyla da zaman zaman gündemde oluyor. Günlük olarak balıkların ulaştığı satış yerlerinde zaman zaman fiyatlar artarken az da olsa fiyat düşüşleri de yaşanabiliyor.
Balık fiyatları günlük olarak değişkenlik gösterirken son günlerde bazı balık çeşitlerinin fiyatında düşüş yaşandı. Kısa süre önce kilo fiyatı 220 liraya kadar çıkan hamsi bu hafta 150 TL civarında satışa sunuluyor.
“BALIK SATIŞLARI AZALDI”
Balık satışlarında durgunluk olduğunu belirten Balıkçı esnafı Oktay As, “Balık fiyatları günlük olarak güncelleniyor. Geçtiğimiz haftalarda hem satış yüksekti hem de fiyatlar ama bu hafta itibariyle fiyatlar düşmesine rağmen satışlarda durgunluk var. Özellikle Vanlıların yoğun ilgi gösterdiği Van Balığı da orta seviyelerde alıcı buluyor” dedi.
VAN’DA GÜNCEL BALIK FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE (KG):
Van Balığı (İnci Kefali): 100 TL
Hamsi:150 TL
Levrek:350 TL
Çipura:350 TL
Palamut:250 TL
Mezgit:250 TL
Karadeniz Somon: 320 TL
Norveç Somon:600 TL
Mercan: 280 TL
Canlı alabalık: 320 TL
Lagos: 450 TL
Yılan Balığı: 650 TL
Çinekop: 400 TL
İstavrit:175 TL
Kırlangıç: 280 TL
Gümüş Balığı:220 TL
Barbun: 390 TL
Mercan: 320 TL
Sarı Kanat: 350 TL