Soğuk havanın iyice hissedildiği Van’da, çeşit çeşit balıklar tezgahlarda yerini alıyor. Kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan balıklar, fiyatlarıyla da zaman zaman gündemde oluyor. Günlük olarak balıkların ulaştığı satış yerlerinde zaman zaman fiyatlar artarken az da olsa fiyat düşüşleri de yaşanabiliyor.

Balık fiyatları günlük olarak değişkenlik gösterirken son günlerde bazı balık çeşitlerinin fiyatında düşüş yaşandı. Kısa süre önce kilo fiyatı 220 liraya kadar çıkan hamsi bu hafta 150 TL civarında satışa sunuluyor.

“BALIK SATIŞLARI AZALDI”

Balık satışlarında durgunluk olduğunu belirten Balıkçı esnafı Oktay As, “Balık fiyatları günlük olarak güncelleniyor. Geçtiğimiz haftalarda hem satış yüksekti hem de fiyatlar ama bu hafta itibariyle fiyatlar düşmesine rağmen satışlarda durgunluk var. Özellikle Vanlıların yoğun ilgi gösterdiği Van Balığı da orta seviyelerde alıcı buluyor” dedi.

VAN’DA GÜNCEL BALIK FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE (KG):

Van Balığı (İnci Kefali): 100 TL

Hamsi:150 TL

Levrek:350 TL

Çipura:350 TL

Palamut:250 TL

Mezgit:250 TL

Karadeniz Somon: 320 TL

Norveç Somon:600 TL

Mercan: 280 TL

Canlı alabalık: 320 TL

Lagos: 450 TL

Yılan Balığı: 650 TL

Çinekop: 400 TL

İstavrit:175 TL

Kırlangıç: 280 TL

Gümüş Balığı:220 TL

Barbun: 390 TL

Mercan: 320 TL

Sarı Kanat: 350 TL