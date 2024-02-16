Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Van’da, yüksek kesimlerde ikamet eden vatandaşlar kışı, şehir merkezindekiler ise adeta baharı yaşıyor.

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Kışın ortasında bahar havasını fırsat bilen vatandaşlar kendilerini dışarı attı.

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Güneşli havayı fırsat bilen kimi vatandaşlar banklarda otururken kimileri ise ara sokaklardaki kahvehane önlerinde oturup çay içmenin keyfini yaşadı.

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Geçmiş yıllarda şubat ayında her tarafın kar olduğunu belirten vatandaşlar, iklim değişikliği nedeniyle kar yağmadığını söyledi.

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Kaynak: İHA