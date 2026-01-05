Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden geçen yıl mezun olan 23 yaşındaki Borizan, babasının 2018'de Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklemesi Programı kapsamında yüzde 50 hibeyle kurduğu çiftlikte çalışmaya başladı.

Kozluca Mahallesi'nde 800 metrekare alana kurulan çiftliği 2021'de aldığı ek hibe desteğiyle büyüten Borizan, 150 buzağının bakımını üstlendi.

Üniversitede edindiği veterinerlik bilgileri sayesinde hayvanların sağlığı ve beslenmesiyle profesyonel olarak ilgilenen Borizan, hastalık belirtisi gördüğü hayvanları karantinaya alarak tedavilerini gerçekleştiriyor, gerektiğinde aşı ve iğne uygulamaları yapıyor.

Eğitiminin sağladığı avantajla veterinerlik masraflarını önemli ölçüde azaltan Borizan, bu yıl Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna yaptığı başvurunun kabul edilmesiyle 27 bin metrekare alanda yapımına başlanan iki ahırın tamamlanmasıyla tesisini daha da büyütecek.

"Çiftliğimizde 150 buzağı bulunuyor"

Borizan, AA muhabirine, üretimi artırmayı, hayvancılıkla ilgilenmek isteyen gençlere örnek olmayı amaçladığını söyledi.

Üç kuşaktır devam eden aile işletmelerinde hem yetiştiricilik hem de veteriner hekimlik görevini üstlenerek baba mesleğini sürdürdüğünü belirten Borizan, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığımızın Gençlik Konseyi Van temsilcisiyim. Bu alanda da gençlerle çeşitli faaliyetler yürütmekteyiz. Hayvancılıkla 5 yaşından beri iç içeyim. Çocukluğumdan bu yana bu işi severek yaptığım için veteriner hekimliği seçtim. Mezuniyetimden sonra işletmemizde sorumlu hekim olarak görev yapmaya başladım. Hem mesleğimi icra edebilmek hem de yetiştiriciliği bilinçli bir şekilde sürdürebilmek benim için gurur verici. İşletmemizi yıllar içinde geliştirdik. Zamanında besicilik de yaptık fakat şu an buzağı yetiştirmeye yoğunlaştık. Çiftliğimizde 150 buzağı bulunuyor. Hayvan sağlığı, bakım süreçleri ve koruyucu hekimlik çalışmalarını kendim yürütüyorum. Bu da beni ek masraftan kurtarıyor."

"Küçük bir ecza depomuz mevcut"

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin kendilerini sürekli ziyaret ederek hastalıklar ve sektördeki gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini anlatan Borizan, "İşletmemde hasta hayvanlar için özel bir alanımız ve küçük bir ecza depomuz mevcut. Hasta olduğunu tespit ettiğimiz hayvanlarımızı hemen sürüden ayırarak karantinaya alıyoruz ve semptomlarına uygun tedaviye başlıyoruz. Gerekli ilaç ve bakım uygulamalarını depomuzdan sağlayarak hayvanın iyileşme sürecini takip ediyor, sağlıklı şekilde sürüye döndürmeye çalışıyoruz. İşletmemizi büyüterek anaç veya besi işletmesine geçmek ve burada laboratuvar kurarak suni tohumlama gibi hizmetleri vermeyi hedefliyorum." diye konuştu.