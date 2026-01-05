Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik olarak yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Metamfetamin-15

Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde 13 kilo 140 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak hakkında yasal işlem başlatılan 2 şahıs tutuklanmıştır" denildi.

Kaynak: İHA