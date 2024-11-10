8 Kasım Cuma günü Van'ın İpekyolu ilçesinde çalıştığı inşaat halindeki 6 katlı binanın 4'üncü katında dengesini kaybedip asansör boşluğuna düşen 32 yaşındaki 1 çocuk babası Erhan Karabulut hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Karabulut'un cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Adli Tıp incelemesnin ardından cenazenin bugün Şerefiye Mahallesi'nde bulunan Garipler mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

Kaza 8 Kasım Cuma günü saat 17:00 da İpekyolu ilçesine bağlı Halilağa Mahallesinin Terzioğlu Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki 6 katlı binada meydana geldi. Çalıştığı inşaat halindeki binanın 4'üncü katına çıkan Erhan Karabulut, bir anda dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Karabulut'un arkadaşları, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, halatla asansör boşluğuna inerek, sedye ile Karabulut'u yukarı çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erhan Karabulut'un vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirtilmişti. Edinilen bilgilere göre durumu kötüye giden Karabulut bugün hayatını kaybetti.