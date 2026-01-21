Çatak’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, özellikle yüksek kesimlerde yaşamı durma noktasına getirdi. İlçeye bağlı köylerde kar kalınlığı metreleri aşarken, tek katlı evler tamamen kar altında kaldı. Karın boyu aşmasıyla birlikte evlere girişler, vatandaşların kendi imkânlarıyla açtığı kar tünelleriyle sağlanıyor.

Çatak ilçe merkezine bağlı Elmacı köyünde yaşayan Reyhan Tuci, yoğun kar nedeniyle evine ve ahırına ulaşabilmek için kazarak açtıkları tünelleri kullanmak zorunda kaldıklarını söyledi. Hayvanlarına yem taşımak için kar tünelinden geçerek ahıra ulaştıklarını belirten Tuci, yaşadıkları zorluklara rağmen hayvancılığı sürdürmeye çalıştıklarını ifade etti.

Bölgede kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürmesi nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, Çatak belediye ekipleri de yollarını açık tutmak için 7/24 çalışmaya devam ediyor.