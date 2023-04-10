Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde toplam 64 yıl hapis cezası bulunan 26 şahıs yakalanmış, 17 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir.

Hırsızlık suçlarına karışan 3 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 1 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 2 adet kurusıkı tabanca ve 6 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 7 aranan şahıs yakalanmıştır” denildi.iha