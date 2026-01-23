Çatak ilçesinde etkili olan kar yağışı ve düşen çığ hayatı olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinde Adnan Menderes Mahallesi'nde yola çığ düştü. O esnada yolda bulunan bir araç, çığın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kıl payı kurtulan araç sahibi durumu yetkililere bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen Çatak Belediyesine ait iş makineleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak yola düşen çığı temizledi. Yapılan çalışmaların ardından yol ulaşıma açılırken, çığ tehlikesi altında kalan araç ise güvenli bir şekilde bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yetkililer, bölgede etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve hava şartları nedeniyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Çığ riskinin devam ettiği belirtilirken, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.