Alınan bilgilere göre yangın, gece saatlerinde ilçenin Yolaşan Mahallesi’nde meydana geldi. Musa Armutçu’ya ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Mahalle muhtarı Feyzi Dinçer, "maalesef dün akşam mahalle sakinlerimizden Musa Armutçu'nun evinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın esnasında evde bulunan Musa Armutçu'nun eşi ve çocukları canhavliyle camları kırarak kendilerini dışarıya attılar.

bende olayı duyar duymaz ilk önce jandarmaya daha sonra itfaiye ekiplerine haber verdikten sonra yangın yerine gittim. Kısa sürede ilçe itfaiyesi ve Gevaş itfaiyesi olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak gerekli soğutma çalışması yapıldı. Yangından mağdur olan Musa Armutçu ve ailesine yetkililerin destek vermesini istirham ediyorum" dedi.iha-AA