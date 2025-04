AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe ve bazı partili gençler, Şabaniye ve Garipler mezarlıklarını ziyaret etti.

Şehitler için dua eden gençler, mezarların bakımını yaptı, çiçek ekti.

Eskiyen bayrakları yenileriyle değiştiren gençler, mezarlardaki yabani ot ve kuruyan ağaç dallarını temizledi.

Gültepe, gazetecilere, aziz şehitlerin kabirlerini ziyaret ettiklerini söyledi.

Mezarlıklarda çalışma yürüttüklerini belirten Gültepe, şunları kaydetti:

"Bu çiçekler sadece toprağa değil, yüreğimize ekildi. Her bir çiçek, bir teşekkür, bir özlem, bir sadakat ifadesidir. Onları unutmadık, unutturmayacağız. Çünkü onlar bu milletin sessiz kahramanları, bu toprakların kutsal emanetleridir. Her adımda ve her nefeste onların bıraktığı izlerle yürüyoruz. Gençliğimizin vicdanı, onların fedakarlığıyla şekilleniyor. Hatıralarına sahip çıkmak bize düşen en büyük şereftir."