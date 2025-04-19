Yapılacak çalışmalardan dolayı İpekyolu ve Tuşba ilçelerinin bazı mahallelerinde basınç düşüklüğünden kaynaklı su seviyelerinde azalma olabileceği bildirilirken, Edremit ilçesine bağlı bazı mahallelerde de zorunlu su kesintisi yaşanacağı açıklandı.

Van Büyükşehir Belediyesi, ana içme suyu hattındaki arızaları gidermek için çalışma yapılacağını belirtti.

Van’ın Gürpınar ilçesindeki Bejingir su kaynağından gelen bin 500 mm’lik ana içme suyu hattındaki 13 noktadaki arızayı onarmak için 21-23 Nisan’da çalışma yapılacağını duyuran Van Büyükşehir Belediyesi şu duyuruyu yaptı:

“Gürpınar ilçesi Bejingir kaynağından şehrimize gelen 1500’lük ana içme suyu isale hattındaki; Köprüler Mahallesinde 3 adet, Köklü Mahallesinde 3 adet, Dönemeç Mahallesinde 2 adet, Gölkaşı İlkokulu karşısı 1 adet, Çiçekli Mahallesinde 1 adet, TEİAŞ Engil Transformatör Merkezi önü 1 adet, Eski İhtisas Hastanesi önü 2 adet ve Edremit Gross 65 Avm önü 1 adet olmak üzere toplam tespit edilen 13 adet arızanın giderilebilmesi için isale hattının tamamında kaynaktan su kapatılarak 21 - 23 Nisan tarihleri arasında arıza çalışması yapılacaktır.

Arıza çalışmasının yapılabilmesi için 1500 mm çapındaki isale hattındaki suyun boşaltılması ve arızalar giderildikten sonra tekrar dolması süresi içerisinde 2.000 mm çapındaki diğer isale hattımız ve tüm sondajlarımız tam kapasite şehrimizin ana su depolarını beslemeye devam edecektir. Bu süre içerisinde İpekyolu ve Tuşba ilçelerinin bazı mahallelerinde basınç düşüşlerinden dolayı su seviyelerinde azalmalar meydana gelebilir. Toplu konutların ve site yönetimlerinin oluşabilecek su seviyesi düşüklüğünden etkilenmemesi için su depolarını kontrol ettirmeleri ve gerekli tedbirleri almaları önem arz etmektedir.

Çalışma yapılacak 48 km uzunluğundaki isale hattı güzergâhında bulunan Edremit ilçesine bağlı; Eski Cami, Yeni Cami, Yeni Mahalle, Erdemkent, Erenkent, Esentepe, Elmalı, Eminpaşa, Süphan, Köprüler, Gölkaşı, Enginsu mahallelerinde kısmen, Mülk, Çiçekli, Kıyıcak, Dilkaya, Andaç, Dönemeç, Çayırbaşı, Köşk, Köklü, Mahallelerinde ise zorunlu su kesintisine gidilecektir.

Hızlı ve programlı bir şekilde yapılacak olan arıza çalışmasından abonelerimizin olumsuz etkilenmemesi için İçme Suyu Dairesi Başkanlığımız tarafından ilimiz geneli mahallelerimizi besleyen depolarımız ile kısmi düşüş veya kesinti yaşayan abonelerimize tankerle su takviyesi yapılacaktır.”