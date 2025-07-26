Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Ali Kılıçer, Van’ın jeolojik yapısı ve afet riskleri üzerine WanHaber’e özel açıklamalarda bulundu. Bölgenin tektonik hareketliliğine dikkat çeken Kılıçer, özellikle riskli binaların ve diğer afet türlerinin oluşturduğu tehlikelere karşı alınması gereken önlemleri sıraladı.

7 VE ÜZERİ DEPREM BEKLENİYOR MU?

Van YYÜ Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Ali Kılıçer, Van’ın tektonik açıdan hareketli bir bölge olduğunu, ancak kısa vadede 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin beklenmediğini söyledi. Buna karşın, 5 - 5,5 büyüklüğündeki orta ölçekli depremlerin bölgede meydana gelme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade eden Kılıçer, bu tür depremlerin mevcut riskli binalarda hasara yol açabileceğini belirtti.

Kılıçer, sadece depreme odaklanmanın yetersiz olduğunu, sel, yangın, heyelan gibi diğer afet türlerinin de ciddi riskler barındırdığını belirterek şunları söyledi:

“Van, tektonik açıdan hareketli bir bölge olmasına rağmen, yakın vadede 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem beklenmiyor. Ancak, 5-5,5 büyüklüğünde orta ölçekli depremlerin olma ihtimali yüksek ve bu tür depremler, riskli binalarda hasara yol açabilir. Sadece depreme odaklanmamalı; sel, yangın, heyelan gibi diğer afetler için de bireylerin ve kamu kurumlarının hazırlıklı olması büyük önem taşıyor.”

“DEPREM YÖNETMELİKLERİNE TİTİZLİKLE UYULMALI”

Kılıçer, afetlere karşı hazırlıklı bir toplum oluşturmanın, bireysel ve kurumsal sorumlulukların yerine getirilmesiyle mümkün olacağını söyledi.

Kılıçer, “Özellikle Van’da riskli binalarda oturmaktan kaçınılmalı ve imar süreçlerinde deprem yönetmeliklerine titizlikle uyulmalı. Aynı şekilde, diğer afetler açısından riskli bölgelerde de yerleşimden kaçınılmalı ve bu bölgeler için detaylı araştırmalar yapılmalı. Türkiye’de afet bilinci genellikle afet sonrası bir haftayla sınırlı kalıyor. Bu konuda farkındalığı artırmak ve çeşitli projeler geliştirmek gerekiyor.” diye konuştu.