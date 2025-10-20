Adli Tıp Kurumları ve merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere yapılacak personel alımında 2024 yılı KPSS P3 lisans, KPSS P93 önlisans ve KPSS P94 ortaöğretim puan türünden en az 70 puan ve üzeri alan adayların başvuru yapabileceği ifade edildi. Başvurular kapsamında Bakanlık, Van’da 5 personel alımı yapacak.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre; Van Adli Tıp Grup Başkanlığına lisans mezunu 1 kimyager, 1 hemşire, 1 büro personeli, önlisans mezunu 1 laborant ve ortaöğretim mezunu 1 hizmetli olmak üzere toplamda 5 personel alımı gerçekleşecek.

Söz konusu personel alımı ilanında, “Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere; 85 pozisyon için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.” denildi.

GENEL ŞARTLAR NELERDİR?

Adalet Bakanlığı’nca yapılacak alımlar için, genel şartlar şu şekilde açıklandı;

-Türk vatandaşı olmak,

- Son başvuru günü olan 5 Kasım 2025 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak, İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonu için merkezi sınavın (KPSS-2024) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1994 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonuna başvurup, puan sıralaması sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların boy-kilo ölçümleri sözlü sınav tarihinde yapılacaktır. Gerekli boy-kilo şartını sağlayamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

-Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

-Kamu haklarından mahrum olmamak,

-Son başvuru tarihi itibarıyla başvurulan pozisyon için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adli Tıp Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden, 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 10.00 itibariyle başvurularını yapabilecek ve 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 23.59 itibariyle de başvurular sonlandırılacak.

İlanın tüm detaylarına, https://kamuilan.sbb.gov.tr sayfasında Adalet Bakanlığı başlığı altındaki linkten ulaşılabilir.