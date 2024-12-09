Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinin konferans salonunda düzenlenen eğitim programında; acil sağlık hizmetleri tanıtımı, yaşama yol ver projesi, acil olgu yönetimi ve arrest hastalara yaklaşım gibi konular ele alındı. Programda bir konuşma yapan Van İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mehmet Tatlı, bilgi ve deneyimlerin insandan mayalandığını belirtti. Sağlıkla ilgili tüm işleyişin Sağlık Bakanlığı denetiminde olduğunu dile getiren Başkan Dr. Tatlı, acil sağlık hizmetleri konusunda sunumlarını gerçekleştirdi.

Bilgi alışverişi ve deneyim paylaşımları açısından eğitim programının verimli olduğunu dile getiren Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Göya ise sağlık çalışanlarının eğitimlerde edindiği bilgileri rehber olarak görmesini temenni etti.

UMKE tatbikatı gösteriminin ardından program, soru ve cevap bölümüyle sona erdi.