Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Gürpınar ilçesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde hafif ticari bir kamyonette arama yapıldı.

ZULADA 60 MİLYON TL'LİK ALTIN ÇIKTI

Yapılan aramada ‘zula' diye tabir edilen yerde piyasa değeri yaklaşık 60 milyon TL olan gümrük kaçağı 20 kilo külçe altın ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.