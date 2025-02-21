Van’ın genelinde kar yağışı etkili oldu. Meteorolojik tahminler doğrultusunda dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti ve kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Van genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 560 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

İLÇE İLÇE KAPALI YOL SAYISI

Kar yağışından dolayı; Bahçesaray ilçesinde 19 mahalle 52 mezra, Başkale ilçesinde 26 mahalle 26 mezra, Çaldıran ilçesinde 27 mahalle 14 mezra, Çatak ilçesinde 22 mahalle 78 mezra, Edremit ilçesinde 1 mahalle, Erciş ilçesinde 83 mahalle 61 mezra, Gevaş ilçesinde 30 mahalle 10 mezra, Gürpınar ilçesinde 14 mahalle 40 mezra, İpekyolu ilçesinde 4 mahalle 1 mezra, Muradiye ilçesinde 13 mahalle 2 mezra, Özalp ilçesinde 20 mahalle 13 mezra ve Saray ilçesinde 4 mahalle olmak üzere toplamda 263 mahalle ve 297 mezra yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların yeniden ulaşıma açılabilmesi için Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Ayrıca kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Van genelinde bugün eğitim – öğretime 1 günlük ara verilmişti.