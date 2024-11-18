Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde 6136 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 2 adet tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 4 adet tüfek, 25 adet fişek ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 3 adet bilezik, 1 adet set takımı, 7 adet çeyrek altın künye, 2 adet yarım altın kolye, 4 adet yüzük, 1 adet künye, 5 adet burgu bilezik, 6 bin 410 TL para, 1 adet matkap, 1 adet taşlama makinesi, 1 adet çalıntı araç ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Aranan şahıslar yönelik ise İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 262 şahıs yakalanmış, 136 yıl 2 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 50 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.