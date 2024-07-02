Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 302 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.
Yeni kararnameyle Van Tuşba Kaymakamı Furkan Duman Çorum Osmancık'a,
Van Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker Elazığ Baskil'e,
Van Bahçesaray Kaymakamı Onur Alimoğlu İzmir Kınık'a,
Van Başkale Kaymakamı Mustafa Çelik Erzurum Oltu'ya,
Van Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya Manisa Gördes'e atandı.
VAN'A ATANAN İSİMLER
Çanakkale Yenice Kaymakamı Musa Göktaş Van Tuşba Kaymakamlığına,
Adıyaman Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan Van Çaldıran Kaymakamlığına,
Balıkesir Kepsut Kaymakamı Harun Arslanargun Van Bahçesaray Kaymakamlığına,
Erzurum Çat Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan Van Başkale Kaymakamlığına,
Kars Akyaka Kaymakamı Kadir Kılıç Van Çatak Kaymakamlığına atandı.