Belediyeye ait Bardakçı mahallesindeki 128 dönümlük arazinin 40 dönümünde yürütülen çalışmalarda 700 kilogram tohum ekildiği bildirildi.

Tarım alanında da çalışmaların yürütüldüğünü ve çiftçiye yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Van Büyükşehir Belediyesi, bölgede bir ilki hayata geçirdiğini kaydetti.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan Tuşba ilçesi Bardakçı mahallesindeki 180 dönümlük arazinin tarıma kazandırıldığı ifade edildi.

Tarımsal Eğitim ve İdari İşler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arazide yapılan ön izleme çalışmalarının ardından, Çatak Görentaş, Gürpınar ve Özalp bölgelerinden toplanan bin yıllık yerel ana tohumları olan Kirik, Hevidik, Karakılçık buğday ve arpaların tarlaya getirildiği, selektöre vurularak hastalıklara karşı ilaçlandığı ve 40 dönüme ekiminin yapıldığı vurgulandı.

Belediyeden yapılan açıklamada; “Ekimi tamamlanan 700 kilogram civarında bin yıllık yerel ana tohumlarının ekimi ile birlikte çoğaltılmasıyla bulgur, makarna, kavut ve irmik elde edilmesi hedefleniyor. Araziye serpilen tohumlar, birbirleriyle farklı uzaklıkta bulunan parsellere ekilerek kendi çeşidinin korunup diğer çeşitlerle karışmasının önüne geçildi. Bununla birlikte her üründen ayrı ayrı verim alınacak” denildi.

‘İLERİYE YÖNELİK SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇALIŞACAĞIZ’

Ekimi yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Ziraat teknikeri Mehmet Tanrıant, tohumların arttırılması ile birlikte üreten çiftçilere yönelik bölgede daha zengin bir kaynak sağlanacağını ifade etti. Tanrıant, “22 dekar alana 22 kilogram ekim yaptık. 18 kilogram da diamonyum fosfat olan gübre attık. Hasat da nasip olursa önümüzdeki yıl Haziran, Temmuz aylarında sağlanacak. Bir sonraki ekim yine önümüzdeki yıl Ekim aylarında yapılacak. Atalarımızdan kalan bu tohumları kaybetmeyerek ileri nesillere aktaracağız” dedi.

ÇİFTÇİLERE ÖNEMLİ UYARI!

Ekim aşamasında üreten çiftçilerin dikkat etmesi gereken noktalara da değinen Tanrıant, “Gübrelemeyi düzenli yaparsak 1’e 15 verim alabiliriz. Tohumu ekmeden önce rastıka (karaca hastalığı) karşı ilaçlamamızı yapıp tohumumuzu öyle ekersek, daha verimli bir sonuç alırız. Buradaki çalışmalarımızı da öyle yürütüyoruz. İlerleyen yıllarda çiftçilerimize yönelik bununla alakalı detaylı eğitimlerimiz de olacak. Katkı da sağlanacaktır” diye konuştu.