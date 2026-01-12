Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar kapsamında ilimiz Edremit Uygulama Noktasında durdurulan tırda yapılan aramada 68 parça halinde 39 kilo 340 gram skunk maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.