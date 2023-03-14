Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafikte sürücü ve yolcuların güvenle seyahat etmelerini sağlamak, kazalarda can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Trafik timleri tarafından 2023 yılının ilk 3 ayında yapılan denetimlerde toplam 69 bin 943 araç ile araç sürücülerinin belgelerini kontrol edildi.

Kurallara uymadığı tespit edilen bin 81 sürücüye ceza uygulanırken, 8 sürücünün ise sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. Denetimlerde çeşitli kusurlar nedeniyle 382 araç ise trafikten men edildi.İHA