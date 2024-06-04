Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 1 - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 6 bin 423 devriye yapıldığı belirtildi.

254 bin 844 şahıs ve 235 bin 397 aracın da kontrol edildiği ifade edilen açıklamada, “Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 82, hırsızlıktan 16, cinsel suçlardan 3, terör suçundan 6, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan 19, diğer suçlardan 129 şahıs olmak üzere toplam 255 şahıs yakalanmış olup 32’si tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.