Yarın Türkiye’de 2025-2026 eğitim-öğretim yılı resmen başlıyor.

Van’da 2025-2026 eğitim öğretim yılı bin 597 okulda yaklaşık 305 bin 284 öğrenci ve 18 bin 562 öğretmen ile start alacak.

Türkiye genelinde olduğu gibi öğrenciler ve öğretmenler yaz tatilinin ardından yarın başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılının ilk ders heyecanıyla okulların yolunu tutacak.

Oryantasyon süreci kapsamında ilkokul 1. sınıflar ve lise 1. sınıflar bir hafta önce ders başı yapmıştı. Yarın itibariyle ise diğer sınıflar da eğitim-öğretime katılacak.

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün resmi sayfasında yer alan bilgilere göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında il genelinde bin 597 okul/kurumda 12 bin 751 derslik bulunuyor. Bu okullarda toplam 18 bin 562 öğretmen görev alıyor. Eğitim-öğretim süreci, ilköğretim ve ortaokullarda 22, genel ortaöğretimde 22, mesleki ve teknik alanda ise 18 okul türünde sürdürülecek.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, öğrencilerin sorumluluk bilincini geliştirmek amacıyla uygun okullarda zilsiz okul uygulaması başlatılacak. Zil kullanımının gerekli olduğu durumlarda ise zil sesi seviyesi, çevreyi rahatsız etmeyecek makul bir düzeye indirilecek. Bu kapsamda, Van'da da uygun görülen okullarda ders zili uygulaması kaldırılacak.