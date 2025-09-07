İstanbul'da Cihannüma Derneğince 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla ve İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenler için "Aileler Gazze İçin Sabah Namazı'nda Buluşuyor" programı düzenlendi.

Fatih Camisi'nde, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali Davut Gül, dernek yetkilileri ile vatandaşlar sabah namazında bir araya geldi.

Erbaş'ın kıldırdığı namazın ardından, Kur'an-ı Kerim okundu, okulların açılması dolayısıyla ve İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenler ve katliamların son bulması için dua edildi.

Tesbihatlar ve getirilen salavatların ardından cemaate hitap eden Erbaş, çocuklar için din eğitiminin önemli olduğunu söyledi.

Ülkede anaokulundan üniversiteye kadar 20 milyon öğrenci olduğunu belirten Erbaş, "Öğrenci nüfusumuzun 100 ülkenin nüfusundan fazla olduğunu tahmin ediyorum. Bu, ülkemiz için büyük bir zenginlik, servet. Bu serveti nitelikli hale getirmeliyiz. Elbette nicelik de önemli ama nitelik daha önemli. Çocuklarımıza sahip çıkmamız lazım. Güzel ahlaklı çocuklar yetiştirmemiz lazım." diye konuştu.

Erbaş, Filistin'de İsrail'in düzenlediği saldırılara da değinerek, yaşanan zulmün bir an önce bitirilmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail’in dünyanın gözü önünde soykırım düzenlediğine işaret eden Erbaş, şöyle devam etti:

"Gazze'de bir zulüm var. Filistin'de bir işgal var. Siyonist işgalciler orada soykırım yapıyor, dünyanın gözü önünde, hemen burnumuzun dibinde. Orada vatanını, milletini ve toprağını savunan kardeşlerimize maddi ve manevi bütün yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Bütün Müslümanlar olarak, bütün dünya olarak, vicdan sahibi insanlar olarak dualarımızı yaparız. Ve öyle bir ‘Amin’ diyelim ki semadaki melekler de aminlerimizle idrak etsin."

Kahramanmaraş'ta sabah namazında dualar Filistin ve Küresel Sumud Filosu için yükseldi

Kahramanmaraş'ta "Aileler Gazze İçin Sabah Namazı'nda Buluşuyor" etkinliği kapsamında bir araya gelen vatandaşlar, Filistin halkı için dua edip İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla 31 Ağustos'ta İspanya'dan Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

Kahramanmaraş Platformunca düzenlenen programda vatandaşlar, Abdulhamid Han Camisi'nde toplandı.

Sabah namazını kılan katılımcılar daha sonra ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbir getirdi, Filistin'e destek sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan platform sözcüsü Adnan Alagöz, Gazze’de açıkça soykırım işlendiğini, sivil halka yönelik abluka ile Gazze halkının açlığa mahkum edildiğini ve uluslararası mekanizmaların bu durumu kıtlık olarak isimlendirdiğini söyledi.

Gazze halkının azminin açlıkla kırılmaya çalışıldığına işaret eden Alagöz, şöyle devam etti:

"İki milyon insan savaş yöntemi olarak açlığa maruz bırakılıyor. Sistematik olarak sürdürülen bu vahşet ABD'nin koşulsuz desteğiyle sürerken, her geçen gün ölümler kitlesel hale geliyor. Tüm dünyanın gözleri önünde cereyan eden soykırıma karşı hem uluslararası mekanizmalar hem de bölgesel güçler sessiz kalmaya devam ediyor. Şayet bu sessizlik kısa bir müddet daha devam edecek olursa, tarihte eşine rastlanmamış toplu ölümler gerçekleşecek."

Dünya genelinde savaşın sona ermesi için çaba gösterenlerin devletlerin yapamadığını yaparak ablukayı kırmayı hedeflediği büyük bir organizasyon düzenlediğini dile getiren Alagöz, "Gazze’deki ablukanın kalkması için acilen insani yardım koridoru oluşturulmalıdır. Bu koridorun oluşturulması amacıyla hareket eden 44 ülkeden katılımın olduğu Küresel Sumud Filosu'nun, Türkiye'nin öncülük ettiği bir konsorsiyum veya BM gibi uluslararası kuruluşların nezaretinde, gerektiğinde askeri himaye de oluşturularak Gazze’ye ulaşması ve insani amaçla denizden de insani yardım koridorunun oluşturulması mutlaka sağlanmalıdır." diye konuştu.

Alagöz, Filistin’de işlenen soykırım ve sömürge suçlarının faillerinin yargılanması ve çifte vatandaşların da Türk mahkemelerinde hesap vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Kahramanmaraş STK’ları ve halkı olarak Sumud Filosu'na tam destek veriyor, seferin başarısı için yanlarında olduğumuzu ve olası müdahalelere karşı meydanlarda olacağımızı ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından dua edildi ve katılımcılara çorba ikramında bulunuldu.