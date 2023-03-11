Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce 3 Mart 2023- 10 Mart 2023 tarihleri arasında yapılan 29.890 GBT sorgulamasında; 8 şahıs kaçakçılık ile mücadele kanununa muhalefet, 7 şahıs kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak, 6 şahıs bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, 5 şahıs göçmen kaçakçılığı yapma,

4 şahıs basit yaralama, 3 şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, 2 şahıs dolandırıcılık, 2 şahıs parada sahtecilik, 1 şahıs alkollü araç kullanma, 1 şahıs cinsel taciz, 1 şahıs müstehcenlik, 1 şahıs nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, 1 şahıs silahla tehdit, 1 şahıs resmi belgede sahtecilik, 1 şahıs silahlı terör örgütüne üye olma,

1 şahıs terörün finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, 1 şahıs terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek, suçlarına ilişkin toplam (46) şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Van Bölge Gazetesi