Van’da kar yağışı etkisini sürdürüyor. İlçelerde yağan kar yeniden birçok yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapanmasına sebep oldu.

Geçtiğimiz hafta etkili olan ve yüzlerce yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapanmasına sebep olan kar yağışı, dün bir kez daha çevrede etkisini gösterdi.

Dün de etkisini sürdüren kar yağışından dolayı Bahçesaray ilçesinde 71, Başkale ilçesinde 2, Çatak ilçesinde 100, Erciş ilçesinde 26, Gevaş ilçesinde 1, Gürpınar ilçesinde 15, Muradiye ilçesinde 17, Özalp ilçesinde 47, Saray ilçesinde 2 ve Tuşba ilçesinde 2 olmak üzere toplamda 283 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığı aktarıldı.

Ekipler, yolu ulaşıma kapanan yerleşim yerlerinde ulaşımın yeniden normale dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor.