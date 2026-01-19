Vatandaşlardan gelen talepler ve sahada yapılan teknik analizler doğrultusunda gerçekleştirilen optimizasyon çalışmasıyla, Erciş’te ulaşım hizmetlerinin daha planlı ve verimli hale getirildiği aktarıldı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu güzergâhlarda kapasite ihtiyacı değerlendirilirken, mevcut hatlarda hizmet kalitesinin korunmasına özen gösterildiği bildirildi.

TOKİ HATLARINDA KAPASİTE ARTIRILDI

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Erciş’te TOKİ bölgelerinde yaşanan yoğunluğu azaltmak amacıyla önemli bir düzenlemeye gidildi.

Bu kapsamda;

101 Nolu Yukarı TOKİ Hattı’nda otobüs sayısı 2’den 4’e, 102 Nolu Aşağı TOKİ Hattı’nda otobüs sayısı 2’den 4’e çıkarıldı.

Gerçekleştirilen kapasite artışıyla birlikte TOKİ bölgelerinde bekleme süreleri azaltılırken, ulaşımın daha hızlı ve konforlu hale gelmesinin sağlandığı ifade edildi.

BAZI GÜZERGÂHLARDA SEFER PLANLAMASI OPTİMİZE EDİLDİ

Optimizasyon çalışması kapsamında, yolcu yoğunluğu ve kapasite ihtiyacına göre bazı hatlarda sefer planlamasında güncellemeler yapıldı. Bu çerçevede sefer düzenlemesi yapılan hatlar şu şekilde sıralandı:

501 Kocapınar–Çetintaş–Pınarlı–Çobandüzü

505 Kozluca–Akbaş–Nişancı

410–210 Payköy–Tırmıklı–Deliçay–Ergücü–Keklikova

811 Yünören–Sabandüken–Uncular

305–310 Solaha–Salmanağa–Salihiye

812–813 Hasanabdal–Oyalı–Derimevi

201–102 Haydarbey–Kadirasker–Aşağı TOKİ

610 Karlıyayla–Çimen

202 Erciş–Ünseli–Muradiye

720–815 Çınarlı–Hurdacılar–Yeşilova

603 Çelebibağı–Ağamsat

203–102 F Tipi Cezaevi–Aşağı TOKİ

604–601 Çelebibağı–Afet Evleri–Çatakdibi–Örenedemi

701 Tekevler–Alkanat–Süleyman Mezrası

301–811 Yukarı Işıklı–Latifiye Mahalleleri

ULAŞIMDA VERİMLİLİK VE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ HEDEFİ

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaca göre planlan ve sahaya dayalı analizlerle yürütülen çalışmalarda vatandaş memnuniyetinin ön planda tutmanın hedeflendiği, kent genelinde toplu taşıma hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların ilerleyen süreçte de devam edeceği belirtildi.

Otobüs güzergâhları ve güncel hareket saatlerine ilişkin detaylı bilgilere https://van.bel.tr/ adresinde yer alan Otobüs Saatleri bölümünden ulaşılabileceği de bildirildi.