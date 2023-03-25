Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs-şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; İl Emniyet Müdürlüğümüzce 17 Mart 2023- 23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılan 28 bin 207 GBT sorgulamasında; 8 şahıs kaçakçılık ile mücadele kanununa muhalefet, 4 şahıs hırsızlık, 4 şahıs ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, 4 şahıs göçmen kaçakçılığı yapma, 3 şahıs basit yaralama,

3 şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, 3 şahıs dolandırıcılık, 2 şahıs hakaret, 2 şahıs hükümlü veya tutuklunun kaçması, 2 şahıs mala zarar verme, 2 şahıs görevli memura mukavemet, 2 şahıs kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak, 1 şahıs futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları hakkında kanun,

1 şahıs başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, 1 şahıs infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma, 1 şahıs karşılıksız yararlanma, 1 şahıs taksirle ölüme neden olma, 1 şahıs ölçme seçme ve yerleştirme merkezi hizmetleri hakkında kanuna muhalefet, suçlarına ilişkin toplam (45) şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır.

Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Van Bölge Gazetesi