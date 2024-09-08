Ayanis Kalesi'nde Tarihi Bir Keşif: 3 Bronz Kalkan ve 1 Miğfer Bulundu

bu yılki kazılarda yaklaşık 2 bin 700 yıllık 3 bronz kalkan ve 1 miğfer bulundu, bu buluntular arkeoloji dünyasında büyük heyecan yarattı.

Uzmanların Yönettiği Derin Kazılar Sonuç Verdi

Ayanis Kalesi’ndeki kazılar, 10 yıldır Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı’nın başkanlığında sürdürülüyor ve bu yıl yapılan çalışmalar sonucunda, tarihi eserlerin yanı sıra birçok önemli bulgu ortaya çıkarıldı, 3 bronz kalkan ve 1 miğfer, 6-7 metre derinlikteki odalardan elde edildi.

Kazılar, Urartuların Metal İşleme Ustalarını Gösterdi

Prof. Dr. Mehmet Işıklı, kazılarda bulunan bronz kalkanların, Urartuların metal işleme konusundaki ustalığını ve bronz silahların zengin repertuarını gözler önüne serdiğini belirtti, bu kalkanların ve miğferlerin, dönemin kraliyet ve dini elitlerinin kullanımı için yapıldığını, muhtemelen tanrı Haldi'ye ithaf edildiğini vurguladı.

Tapınak Alanında Bulunan Eserler Tanrı Haldi'ye Adanmış

Kazıların ortaya çıkardığı bu bronz kalkanların, Urartuların baş tanrısı Haldi’ye ithaf edilmiş olabileceği belirtiliyor, tapınak alanlarında bulunan diğer bronz silahların da bu tanrıya adandığı ve böylece bu buluntuların Urartuların dini inançlarını yansıttığı ifade ediliyor.

Kültürel Mirasın Derinliklerine Yolculuk: Restorasyon ve Sergileme Planları

Bu tarihi eserlerin temizlenip restorasyon sürecinin ardından Van’daki bölge müzesine kazandırılması planlanıyor, böylece Urartuların zengin kültürel mirası ve metal işleme becerileri hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı sunulacak. Kazıların, Urartuların zengin metal koleksiyonunu ve kültürel mirasını gün yüzüne çıkarmaya devam edeceği umuluyor.