Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; 6136 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında 1 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tüfek ve 12 adet fişek ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarında 1 adet yarım altın, 16 adet çeyrek altın, 1 adet gram altın, 2 adet altın yüzük, 1 adet üzerinde değerli taşlar bulunan yüzük, 2 adet altın bileklik, 4 adet altın küpe ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam aranan 197 şahıs yakalanmış, 109 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 27 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.