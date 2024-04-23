23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi törenine, Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Elif Yörük, şube amirleri, Van Öğretmenler Bisiklet Topluluğu, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

23 Nisan kutlamaları, saat 10.00’da Van Vilayet Binası (Valilik) önünde bulunan Atatürk Anıtı’na Çelenk sunulmasıyla başladı. Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras’ın Atatürk Anıtı önüne çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile beraber valilik önünde yapılan resmi tören sona erdi.

Resmi törenin sona ermesinin ardından, saat 11.00’de başlayan kutlama programı Edremit Van Gölü Anaokulu Bahçesi’nde devam etti. Buradaki programın akışı ise; saygı duruşu ve İstiklal Marşı, öğrenciler adına konuşma, İl Milli Eğitim Müdürü’nün konuşmaları, anasınıfı öğrencilerinin gösterisi, şiir anasınıfı öğrencilerinin sıra gecesi gösterisi, koro, halkoyunları gösterisi, ödül (resim, şiir, kompozisyon), son olarak Van Gölü Anaokulu açılışı ve kapanış ile son bulacak.