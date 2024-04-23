Valilik bahçesinde bulunan Atatürk heykeline çelenk bırakılmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Edremit Van Gölü Anaokulunda düzenlenen etkinliklerle devam etti. Burada da anasınıfı öğrencilerinin gösterisi ve şiirlerin okumasıyla devam eden etkinlikler; koro ve halkoyunları gösterisiyle son buldu.

Etkinlik kapsamında günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Cumhuriyet’in bir güneş gibi vatan ufkunda doğduğu TBMM’nin açılışının 104. yıl dönümüne ulaşmanın heyecanıyla 23 Nisan’ın daha sevinçle ve coşkuyla kutlandığını belirtti. İl Müdürü Aras, “23 Nisan, milletimizin sıradan bir tarihi değildir. Bağımsızlığımızın nişanesi, esaret zincirinin kırılışıdır” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından il protokolünün katılımıyla Van Gölü Anaokulunun açılışı da gerçekleştirildi.

Anaokulu açılışında bir konuşma yapan Vali Ozan Balcı, “Van'da güç birliğiyle eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan kültür turizme yaşamın her alanına dair işler yapıyoruz. Bunların asıl gayesi halkımızın huzur ve refahını sağlamak, özellikle de çocukların geleceğe hazırlanmasından hayallerini gerçekleştirmesine katkı sağlamaya yönelik bu çalışmalar yapılmaktadır.

Bugün de güzel bir açılış için bir aradayız. Van'ımız da son 2 yıl içerisinde tam 111 anaokulu açtık. 7 anaokulumuz da inşaat halindedir. İnşallah eylül ayı itibariyle tam 118 anaokulunu açmış olacağız. Bugün açılışını yaptığımız anaokulumuz da çok özel bir okuldur” diye konuştu.

Etkinliklere Van Valisi Ozan Balcı, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.