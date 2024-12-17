Van’da son günlerde etkili olan soğuk havaların ardından dün akşam saatlerinde kar yağışı gerçekleşti. Bazı bölgelerde etkisini sürdüren kar yağışından dolayı 21 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Soğuk havanın ardından Van Merkez İpekyolu ilçesi ile beraber Kuzey ve Güney ilçelerinde kar yağışı etkili oldu ve hayatı olumsuz etkiledi. Kentin bazı ilçelerinde kar yağışından dolayı 16 mahalle ve 5 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışından dolayı Bahçesaray ilçesinde 1, Gürpınar ilçesinde 1, Muradiye ilçesinde 17, Özalp ilçesinde ise 2 olmak üzere toplam 21 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılabilmesi için çalışma başlattı.